Министр Армии США проболтался о высадке солдата на Луну

США высадили солдата на Луну.
На Луне сейчас находится американский солдат. Об этом заявил министр Армии США Дэниел Дрисколл в телевизионном интервью, подчеркнув, что недавно общался с этим солдатом.
«Вчера мы разговаривали с астронавтом, который сейчас на Луне, и он солдат», — сказал Дэниел Дрисколл в телевизионной передаче Fox News, которую опубликовало издание Daily Mail. Он рассказал об этом в контексте предстоящего парада, отметив, что США вскоре увидят «все потрясающие вещи, которые сделала армия» — с помощи во время лесных пожаров в Калифорнии и наводнения в Северной Каролине.
Реплика о лунном астронавте вызвала бурную реакцию у пользователей соцсетей: одни предположили, что Дрисколл оговорился, другие — что проболтался. В Daily Mail предполагают, что он имел в виду американку Энн Макклейн, которая в данный момент находится на Международной космической станции. У нее действительно есть воинское звание — она полковник.