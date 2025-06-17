Министр Армии США проболтался о высадке солдата на Луну

«Вчера мы разговаривали с астронавтом, который сейчас на Луне, и он солдат», — сказал Дэниел Дрисколл в телевизионной передаче Fox News, которую опубликовало издание Daily Mail. Он рассказал об этом в контексте предстоящего парада, отметив, что США вскоре увидят «все потрясающие вещи, которые сделала армия» — с помощи во время лесных пожаров в Калифорнии и наводнения в Северной Каролине.