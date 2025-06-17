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Министр Армии США проболтался о высадке солдата на Луну

На Луне сейчас находится американский солдат. Об этом заявил министр Армии США Дэниел Дрисколл в телевизионном интервью, подчеркнув, что недавно общался с этим солдатом.

США высадили солдата на Луну.

На Луне сейчас находится американский солдат. Об этом заявил министр Армии США Дэниел Дрисколл в телевизионном интервью, подчеркнув, что недавно общался с этим солдатом.

«Вчера мы разговаривали с астронавтом, который сейчас на Луне, и он солдат», — сказал Дэниел Дрисколл в телевизионной передаче Fox News, которую опубликовало издание Daily Mail. Он рассказал об этом в контексте предстоящего парада, отметив, что США вскоре увидят «все потрясающие вещи, которые сделала армия» — с помощи во время лесных пожаров в Калифорнии и наводнения в Северной Каролине.

Реплика о лунном астронавте вызвала бурную реакцию у пользователей соцсетей: одни предположили, что Дрисколл оговорился, другие — что проболтался. В Daily Mail предполагают, что он имел в виду американку Энн Макклейн, которая в данный момент находится на Международной космической станции. У нее действительно есть воинское звание — она полковник.