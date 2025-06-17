Мальчик внезапно умер после жалоб на обычный кашель

В британском Саутпорте 12-летний Томас Ремейкис скончался вследствие внезапно развившегося сильного кашля, о котором он сообщил родителям. Выяснилось, что в раннем детстве подростку был поставлен диагноз — лёгочная гипертензия.
Несмотря на опасное заболевание, Томас систематически проходил медицинские обследования, не выявлявшие негативной динамики. Как вспоминают близкие, мальчик демонстрировал успехи в учёбе и посещал секцию тхэквондо. Однако с детских лет его периодически беспокоили приступы одышки и хроническая утомляемость.
Приблизительно за неделю до трагедии самочувствие Томаса ухудшилось из-за резко возникшего кашля и жара, вскоре его состояние стабилизировалось. Семья приняла решение о госпитализации, когда у подростка неожиданно начали синеть губы. К сожалению, спасти ребёнка медикам не удалось.
Точные причины смерти Томаса остаются невыясненными. По одной из версий, могла произойти внезапная остановка сердца. Врачи также обнаружили врожденный дефект сердечной перегородки, сообщает Mirror.
Читайте также: Девятилетняя девочка умерла после операции у стоматолога.