Мальчик внезапно умер после жалоб на обычный кашель

Несмотря на опасное заболевание, Томас систематически проходил медицинские обследования, не выявлявшие негативной динамики. Как вспоминают близкие, мальчик демонстрировал успехи в учёбе и посещал секцию тхэквондо. Однако с детских лет его периодически беспокоили приступы одышки и хроническая утомляемость.