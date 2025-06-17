Призыв к Путину, злость Трампа и бесконечные удары: что происходит на пятый день конфликта Ирана и Израиля

Израиль начал атаки по ядерным объектам Ирана 13 июня. Иран продолжает операцию «Истинное обещание-3», а Израиль завершил первый этап операции «Восстающий лев». Взаимные ракетные атаки и удары беспилотников унесли десятки жизней, включая мирных жителей, и привели к разрушению инфраструктуры в Тегеране и Хайфе. Мировые лидеры пытаются повлиять на ситуацию, но дипломатические усилия пока не дают результата. Как складывается обстановка на пятый день конфликта Израиля и Ирана — в материале URA.RU.