Призыв к Путину, злость Трампа и бесконечные удары: что происходит на пятый день конфликта Ирана и Израиля

Иран начал новую волну ударов по Израилю.
Израиль начал атаки по ядерным объектам Ирана 13 июня. Иран продолжает операцию «Истинное обещание-3», а Израиль завершил первый этап операции «Восстающий лев». Взаимные ракетные атаки и удары беспилотников унесли десятки жизней, включая мирных жителей, и привели к разрушению инфраструктуры в Тегеране и Хайфе. Мировые лидеры пытаются повлиять на ситуацию, но дипломатические усилия пока не дают результата. Как складывается обстановка на пятый день конфликта Израиля и Ирана — в материале URA.RU.
Новая волна атак Ирана.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале девятой волны операции «Истинное обещание-3» в ночь на 17 июня. «Удары по военным объектам Израиля продолжатся до рассвета», — заявили в КСИР. По данным иранских источников, атака включает десятки ракет и беспилотников. КСИР утверждает, что уничтожил израильскую систему ПВО дальнего действия и нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе. За последние 72 часа Иран задействовал 545 дронов.
Иранские военные начали новые ответные запуски ракет по целям в ИзраилеФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В Израиле сирены звучали в Рамат-Магшимиме, Нове и Хаспине. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила «подозрительную воздушную цель» и подтвердила запуск ракет из Ирана. По данным ЦАХАЛ, 80−90% иранских ракет были сбиты, но часть попала в жилые районы, унеся 24 жизни.
Удары Израиля и их последствия.
Израиль вечером 16 июня объявил о завершении первого этапа операции «Восходящий лев», начатой 13 июня. ЦАХАЛ сообщила об уничтожении более десяти иранских военных командиров, включая главу КСИР Хоссейна Салами и генерала Мохаммада Багери, а также ученых-ядерщиков. Повреждены ядерные объекты в Натанзе и ракетные установки.
В Тегеране израильский удар 17 июня по северу города унес 17 жизней, включая трехлетнего ребенка, беременную женщину и подростка. Взрыв водопровода вызвал потоп. Еще 46 человек ранены.
Реакция мировых лидеров.
Президент США Дональд Трамп выразил раздражение в Truth Social, призвав Иран немедленно эвакуировать Тегеран и отказаться от ядерного оружия. «Если бы Иран подписал сделку, этого позора не было бы», — написал он, обвиняя журналиста Такера Карлсона в неверной оценке конфликта. Трамп предложил Ирану «последний шанс» для переговоров, направив вице-президента Дж. Д. Вэнса и посланника Стива Уиткоффа на встречу с иранскими представителями, возможно, с главой МИД Аббасом Арагчи.
Остановить эскалацию конфликта между Израилем и Ираном способны только Владимир Путин и Си Цзиньпин, считает МадуроФото: Роман Наумов © URA.RU.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что только Владимир Путин и Си Цзиньпин способны остановить эскалацию. «Их лидерство может привести к прекращению огня и миру», — сказал он, усомнившись в возможностях Эммануэля Макрона. Путин осудил израильские удары, предложив посредничество.
Дипломатические усилия и тупик.
Иран через катарских и оманских посредников заявил о готовности к переговорам, если США не присоединятся к израильским атакам. Однако Тегеран отказался обсуждать прекращение огня, пока Израиль продолжает удары. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью ABC News исключил переговоры с Ираном и допустил возможность убийства аятоллы Хаменеи для «окончания конфликта».
Из-за обострения Трамп досрочно покинул саммит G7 в Канаде 16 июня, подписав торговое соглашение с Великобританией. Белый дом подтвердил, что решение связано с ситуацией на Ближнем Востоке.