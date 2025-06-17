Макрон обсудил с Трампом антироссийские санкции

Макрон рассказал, что Трамп ответил ему о проекте санкций против России.
Президент Франции Эммануэль Макрон получил от главы США Дональда Трампа «относительно положительный» сигнал по поводу продвижения законопроекта о новых санкциях против России. Об этом сообщил французский глава.
«Вопрос, который я задал президенту Трампу, заключается в том, позволит ли он этим американским сенаторам продвинуться, и он ответил относительно положительно, что является хорошей новостью для меня», — сказал Макрон. Его слова передает Reuters.
Ранее президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами на саммите G7 в Канаде, заявил, что введение Вашингтоном санкций против других государств влечет за собой значительные затраты для американского бюджета, которые измеряются миллиардами долларов. По словам Трампа, процесс наложения санкций требует гораздо больше, чем простого подписания документов. Американский лидер обратил внимание на то, что подобные меры не являются легкими решениями, комментируя отказ США от введения новых санкций в отношении России.