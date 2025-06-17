Макрон обсудил с Трампом антироссийские санкции

Ранее президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами на саммите G7 в Канаде, заявил, что введение Вашингтоном санкций против других государств влечет за собой значительные затраты для американского бюджета, которые измеряются миллиардами долларов. По словам Трампа, процесс наложения санкций требует гораздо больше, чем простого подписания документов. Американский лидер обратил внимание на то, что подобные меры не являются легкими решениями, комментируя отказ США от введения новых санкций в отношении России.