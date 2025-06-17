Сборщик черемши пропал в Иркутском районе

Сообщение о пропаже мужчины в дежурную часть отдела полиции поступило накануне, 16 июня, после 21.00. Женщина сообщила, что днем мужчина вместе с ней на мотороллере отправился на сбор черемши. В районе заброшенной фермы или хлебозавода после 13.00 он перешел через реку и больше не возвращался.