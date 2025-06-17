Сборщик черемши пропал в Иркутском районе

С поздней ночи 17 июня группировка сил и средств полицейских и добровольцев специализированных поисковых отрядов находится в лесу рядом с деревней Бутырки, расположенной неподалеку от села Оек в Иркутском районе. Там организованы поиски пропавшего сборщика дикоросов, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
Сообщение о пропаже мужчины в дежурную часть отдела полиции поступило накануне, 16 июня, после 21.00. Женщина сообщила, что днем мужчина вместе с ней на мотороллере отправился на сбор черемши. В районе заброшенной фермы или хлебозавода после 13.00 он перешел через реку и больше не возвращался.
Поиски пропавшего мужчины не прекращались всю ночь. Помощь полицейским оказывают волонтеры отрядов 111.62 и «ЛизаАлерт». Ситуацию осложняет болотистая местность в зоне поиска. Кроме того, волонтеры отмечают, что ночью группа поисковиков видела медведя.