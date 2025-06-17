Мужчина зверски расправился с моделью OnlyFans во время порносъемки

Итальянский банкир Давиде Фонтана приговорен к пожизненному лишению свободы за зверское убийство 26-летней модели OnlyFans Кэрол Мальтези. Он разозлился на нее из-за решения переехать на другой конец страны поближе к своему шестилетнему сыну.
В январе 2022 года Фонтана, используя поддельную страницу в OnlyFans, заманил женщину на якобы порносъемку. Согласно сценарию, она должна была лежать обездвиженной перед камерой, чем мужчина и воспользовался для нападения. Фонтана нанес Мальтези 13 ударов молотком и перерезал ей горло. Затем он расчленил тело модели и спрятал останки в морозильной камере, сообщает People.
Спустя два месяца преступник безуспешно попытался сжечь вещественные доказательства. После провала этой попытки сокрытия улик он упаковал фрагменты тела Мальтези в пластиковые пакеты и сбросил их с обрыва.
В конце марта 2022 года останки женщины были обнаружены. Расследование установило мотив Фонтаны: он был против переезда женщины в другой город к ее малолетнему сыну.
Кроме того, до своего ареста мужчина взломал аккаунты модели в соцсетях и вел их от ее имени. Все это время Фонтана от имени девушки общался с ее близкими, убеждая их, что она готовится к переезду.
На суде Фонтана принес извинения родителям Мальтези и ее сыну. Сейчас мальчику восемь лет. Он получил от убийцы своей матери компенсацию в размере 39 тысяч евро (3,5 миллиона рублей).
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