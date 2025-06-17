Последствия прогремевших в Киеве взрывов попали на фото

Взрывы прогремели в киевском аэропорту.
В киевском аэропорту Жуляны прогремели мощные взрывы. Фото публикуют telegram-каналы.
На фотографии виден оранжево-черный столб огня и дыма, поднимающийся с территории аэропорта Жуляны в Киеве. Там располагались зенитно-ракетные комплексы Patriot, поставленные Украине из США.
Ранее сообщалось, что у Украины остается ограниченное количество ЗРК Patriot. Такая ситуация складывается несмотря на продолжающееся военные поставки США.
Последствия взрывов в КиевеФото: Осведомитель.