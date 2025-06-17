Судья в отпуске. Громкое дело экс-замгубернатора Кушнарёва перенесли на июль

Накануне в донской столице прошло очередное заседание по громкому делу экс-замгубернатора Виталия Кушнарёва, который оказался на скамье подсудимых по обвинению в получении крупной взятки и незаконном хранении оружия. Служба доставки подсудимых традиционно опоздала, но на сей раз ненадолго — заседание началось через полтора часа после указанного времени — ровно в полдень.
Корреспондент Rostov.aif.ru посетил Железнодорожный суд Ростова и выяснил новые подробности резонансного дела бывшего главы донского минтранса.
Новые свидетели.
Очередное заседание отличилось не только сравнительно недолгой задержкой в доставке подсудимого, но и большим количеством новых свидетелей. Ими стали понятая Диана Р., присутствовавшая при задержании Виталия Кушнарёва, а также три сотрудника ФСБ, задействованных в задержании и обыске жилища экс-замгубернатора. Кроме того, на слушании зачитали показания Юрия Бурлакова, занимающего должность начальника отдела УФСБ, который опрашивал бывшего министра транспорта Ростовской области.
Первой в зал пригласили Диану Р., бывшую понятой при задержании Кушнарёва. Её показания на суде не сходились с теми, которые она давала в ноябре 2024 года. Особое внимание адвокат подсудимого Артур Мелоян уделил тому, как девушка стала понятой. На наводящие вопросы она отмалчивалась, но в конце призналась, что первоначально сотрудники УФСБ связались с её мужем (который не является действующим сотрудником никаких ведомств, но ранее выступал понятым), а потом уже вышли на Диану. На этом допрос свидетеля был закончен и суд ушёл на перерыв в ожидании новых свидетелей.
Акты, деньги, один ствол.
После часового перерыва суд возобновил слушание. В зал пригласили приехавших свидетелей. Особого внимания заслуживают двое из них: Юрий Ф. и Константин И. Последний, несмотря на статус сотрудника, может стать одним из ключевых свидетелей для стороны защиты — Константин И. знал заранее, что акты приёма работ, которые, по версии следствия, Кушнарёв отказывался подписывать без получения взятки, уже были подписаны им заранее.
Юрий Ф. — действующий сотрудник УФСБ России по Ростовской области. Именно под его руководством происходил обыск жилища семьи Кушнарёвых. Юрий Ф. не смог вспомнить, кто именно нашёл злосчастный незарегистрированный пистолет «Кольт», хранившийся в оружейном сейфе экс-министра транспорта. Зато стало известно, что для изъятия этого пистолета были дополнительно приглашены представители другого ведомства. Также свидетель рассказал, что жена экс-замгубернатора Оксана Кушнарёва заявила, якобы найденные в квартире 500 тыс. рублей, принадлежат не мужу, а ей.
Константин И., который принимал участие в задержании экс-министра транспорта, на вопрос суда об аудио- и видеофиксации самого момента получения взятки Кушнарёвым пояснил, что данные материалы являются засекреченными. Как и было указано ранее, адвокат Мелоян задал свой главный наводящий вопрос — знал ли Константин, что акты приёма выполненных работ, из-за которых произошёл весь «сыр-бор» были заранее подписаны? Ведь основная версия обвинения, что Виталий Кушнарёв вымогал взятку у директора компании «Т-Транс» как раз-таки основана на том, что экс-министр транспорта отказывался подписывать акты, без которых компания не получила бы положенной оплаты за свою работу. Как оказалось, эти акты на момент задержания Виталия Кушнарёва уже были подписаны, и сотрудники УФСБ знали об этом заранее. При этом ранее допрошенные коллеги Кушнарёва рассказали, что прямого влияния на принятие работ и подписание актов экс-министр транспорта не имеет.
Также суд зачитал показания начальника отдела УФСБ Юрия Бурлакова, который опрашивал Кушнарёва насчет найденного у него незарегистрированного 9-мм пистолета «Кольт». Экс-глава минтранса при допросе пояснил, что нашёл пистолет в первой половине ноября 2024 года на берегу Дона, рядом с ЖК «Парковый», в хуторе Рыбацком, где у подсудимого есть частный дом. Бывший чиновник пояснил, что хотел сдать найденное оружие сотрудникам Росгвардии, но служебная командировка в Москву, которая выпала на период с 18 по 23 ноября, помешала этому.
Вымогатель или неудавшийся меценат?
Напомним, что 24 ноября 2024 года Виталия Кушнарёва задержали при попытке получения взятки в размере 27 млн рублей от главы компании «Т-Транс» Николая Селезнёва. Ранее директор «Т-Транса» обратился в УФСБ России по Ростовской области с доказательствами вымогательства крупной суммы денег — 93 млн рублей — за покровительство перед ФАС и СК. Также Селезнёв должен был платить ежемесячную «дань» Кушнарёву в размере 2 млн рублей вне зависимости от выполняемых компанией работ на территории донского региона.
В день встречи Кушнарёва и Селезнёва в офисе компании «Т-Транс» последнему сотрудниками УФСБ России были передана «наживка» — 27 млн рублей, из которых 2 млн были настоящими, а остальные 25 — муляжами. Все средства были упакованы в подарочный пакет, который Селезнёв должен был преподнести бывшему чиновнику в виде взятки. В момент задержания Кушнарёв пытался объяснить сотрудникам и понятым, что деньги на столе — это «материальная помощь» футбольному клубу «Ростов», но сам клуб впоследствии открестился от мецената.
При обыске загородного жилья Кушнарёва в хуторе Рыбацком сотрудники обнаружили более 100 млн рублей наличными, а в ростовской квартире — уже упомянутый «Кольт» без регистрации. Всё имущество семьи Кушнарёвых было сразу же арестовано.
Главной интригой судебных заседаний были показания Николая Селезнёва — главного свидетеля обвинения, но тот отказался давать их вживую, выступив только из здания Таганрожского суда по видеосвязи. При этом заседанию в тот день дали статус «закрытого». Сам Селезнёв оправдывает свой поступок поступавшими ему угрозами.
Суд уходит на перерыв.
Следующим свидетелем должен был стать Павел Рогачкин, владелец «Т-Транса», которого настоятельно просила вызвать сторона защиты. Сегодня стало известно, что свидетель ещё долго не сможет приехать на суд — по состоянию здоровья Рогачкин уехал в за рубеж на лечение. Сторона обвинения добавила, что раньше октября этого года Павла ждать не стоит.
Также стало известно, что из-за отпуска судьи следующее слушание по делу Кушнарёва откладывается до 14 июля. В связи с этим на заседание пришла вся группа поддержки экс-замгубернатора — попрощаться на месяц со своим мужем и отцом, ведь увидеться они сейчас могут только в суде. Под редкие громовые раскаты и собирающийся дождь на этом заседание было окончено.