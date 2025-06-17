Судья в отпуске. Громкое дело экс-замгубернатора Кушнарёва перенесли на июль

Константин И., который принимал участие в задержании экс-министра транспорта, на вопрос суда об аудио- и видеофиксации самого момента получения взятки Кушнарёвым пояснил, что данные материалы являются засекреченными. Как и было указано ранее, адвокат Мелоян задал свой главный наводящий вопрос — знал ли Константин, что акты приёма выполненных работ, из-за которых произошёл весь «сыр-бор» были заранее подписаны? Ведь основная версия обвинения, что Виталий Кушнарёв вымогал взятку у директора компании «Т-Транс» как раз-таки основана на том, что экс-министр транспорта отказывался подписывать акты, без которых компания не получила бы положенной оплаты за свою работу. Как оказалось, эти акты на момент задержания Виталия Кушнарёва уже были подписаны, и сотрудники УФСБ знали об этом заранее. При этом ранее допрошенные коллеги Кушнарёва рассказали, что прямого влияния на принятие работ и подписание актов экс-министр транспорта не имеет.