В Приморье двое злоумышленников убили предпринимателя из Японии

Ранее в Партизанском районе Приморья произошла поистине шокирующая история: 15-летняя девятиклассница встала на защиту отца и в результате трагических обстоятельств нанесла смертельное ранение его обидчику. Мужчина, который ранее имел три судимости за кражи, скончался на месте до того, как прибыли медицинские работники.