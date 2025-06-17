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Мать умершего после удаления зуба пермяка рассказала подробности трагедии

Она рассказала, что произошло с её сыном после манипуляции.

Источник: Freepik

Мать 35-летнего пермяка, умершего после удаления зуба мудрости, рассказала о трагедии, сообщает «Абзац».

Речь идёт о мужчине, которому стало плохо после удаления зуба. Ранее сообщалось, что он впал в кому, а затем у него начался сепсис. Вскоре он скончался.

Мама умершего жителя Перми рассказала, что тот страдал от сильной зубной боли, поэтому обратился в стоматологическую клинику. Женщина говорит, что на удалении настояла врач. Она подчёркивает, что её сын внимательно относился к своему здоровью, был на связи с доктором и выполнял все рекомендации, которые ему дал медик.

«Но становилось всё хуже, хуже, хуже. Он просто поехал на осмотр к этому же врачу, который удалял ему зуб. И этот врач вызвал скорую помощь и отправил его в клинику», — рассказала мать погибшего «Абзацу».

По её словам, у него выявили сильное воспаление и отправили в стационар прочищать рану и делать операцию. Мужчина звонил матери из машины скорой помощи и сказал, что будет звонить, как только придёт в себя после наркоза. Однако через какое-то время с женщиной связался не сын, а врачи. Которые сообщили, что прооперировали пациенту щёку и шею. Они уточнили, что мужчина находится в тяжёлом состоянии. Ему потребовалось переливание крови. Но процедура не дала результата. Через несколько дней 35-летний мужчина умер.

«Это единственный мой сын, я им очень гордилась. Он вёл правильный образ жизни. Он не пил, не употреблял никаких наркотиков. У него была прекрасная семья, дочь и сын», — рассказала мать умершего после удаления зуба мудрости пермяка.

Напомним, после случившегося СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Подробнее о том, что случилось с пермяком, скончавшимся после похода к стоматологу, perm.aif.ru рассказывает в материале.