Мать умершего после удаления зуба пермяка рассказала подробности трагедии

По её словам, у него выявили сильное воспаление и отправили в стационар прочищать рану и делать операцию. Мужчина звонил матери из машины скорой помощи и сказал, что будет звонить, как только придёт в себя после наркоза. Однако через какое-то время с женщиной связался не сын, а врачи. Которые сообщили, что прооперировали пациенту щёку и шею. Они уточнили, что мужчина находится в тяжёлом состоянии. Ему потребовалось переливание крови. Но процедура не дала результата. Через несколько дней 35-летний мужчина умер.