Мать умершего после удаления зуба пермяка рассказала подробности трагедии

Мать 35-летнего пермяка, умершего после удаления зуба мудрости, рассказала о трагедии, сообщает «Абзац».
Речь идёт о мужчине, которому стало плохо после удаления зуба. Ранее сообщалось, что он впал в кому, а затем у него начался сепсис. Вскоре он скончался.
Мама умершего жителя Перми рассказала, что тот страдал от сильной зубной боли, поэтому обратился в стоматологическую клинику. Женщина говорит, что на удалении настояла врач. Она подчёркивает, что её сын внимательно относился к своему здоровью, был на связи с доктором и выполнял все рекомендации, которые ему дал медик.
«Но становилось всё хуже, хуже, хуже. Он просто поехал на осмотр к этому же врачу, который удалял ему зуб. И этот врач вызвал скорую помощь и отправил его в клинику», — рассказала мать погибшего «Абзацу».
По её словам, у него выявили сильное воспаление и отправили в стационар прочищать рану и делать операцию. Мужчина звонил матери из машины скорой помощи и сказал, что будет звонить, как только придёт в себя после наркоза. Однако через какое-то время с женщиной связался не сын, а врачи. Которые сообщили, что прооперировали пациенту щёку и шею. Они уточнили, что мужчина находится в тяжёлом состоянии. Ему потребовалось переливание крови. Но процедура не дала результата. Через несколько дней 35-летний мужчина умер.
«Это единственный мой сын, я им очень гордилась. Он вёл правильный образ жизни. Он не пил, не употреблял никаких наркотиков. У него была прекрасная семья, дочь и сын», — рассказала мать умершего после удаления зуба мудрости пермяка.
Напомним, после случившегося СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Подробнее о том, что случилось с пермяком, скончавшимся после похода к стоматологу, perm.aif.ru рассказывает в материале.