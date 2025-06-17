Регионы России оказались под ударом ВСУ: карта атак БПЛА за ночь

ВСУ за ночь атаковали четыре региона РФ.
В ночь на 17 июня 2025 года ряд регионов России подвергся атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ. Удары затронули Московскую, Тверскую, Тамбовскую и Липецкую области, вызвав временные ограничения в работе аэропортов и активную работу систем противовоздушной обороны (ПВО). Подробнее о ночных атаках БПЛА — в материале URA.RU.
Условные обозначенияФото: URA.RU.
Аэропорты под ограничениями.
Московская область: План «Ковер» действовал в аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево». К утру 17 июня все аэропорты возобновили работу.
Тамбов: Аэропорт Тамбова был закрыт после 1:40 ночи из-за активности БПЛА. О возобновлении работы пока не сообщалось.
Калуга: В аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты. Запрет уже снят.
Москва и Подмосковье: сбитые дроны.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУкраина ночью массово атаковала РФ дронами, есть погибшие: онлайн-трансляция.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО Минобороны сбила два БПЛА, летевших на столицу. Обломки упали в Раменском районе, где, по данным telegram-канала SHOT, жители слышали взрывы. Сообщения о взрывах также поступили из Ногинска и Жуковского. Пострадавших и разрушений нет, на местах работают экстренные службы.
Тверская область: девять уничтоженных БПЛА.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя подтвердил уничтожение девяти дронов: пять — в зоне Твери, три — в Конаковском округе, один — в черте города. ПВО Минобороны действовала всю ночь. Пострадавших нет, экстренные службы проверяют места падения обломков.
Тамбовская область: взрывы и работа ПВО.
Жители Тамбова и Котовска сообщили о взрывах после 1:40 ночи. По данным Shot около десяти взрывов прогремело в районе Котовска и на подете к Тамбову, сопровождаемых звуком пролета БПЛА. Предварительно, сбито несколько воздушных целей. Последствия уточняются. Официальной информации не поступало.
Липецкая область: налет на Елец.
В Ельце Липецкой области после 23:50 жители слышали сирены и звуки пролета дронов, сообщает Shot. Регион находился на красном уровне угрозы БПЛА. Данных о работе ПВО или взрывах нет, информация о последствиях собирается.