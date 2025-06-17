Регионы России оказались под ударом ВСУ: карта атак БПЛА за ночь

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО Минобороны сбила два БПЛА, летевших на столицу. Обломки упали в Раменском районе, где, по данным telegram-канала SHOT, жители слышали взрывы. Сообщения о взрывах также поступили из Ногинска и Жуковского. Пострадавших и разрушений нет, на местах работают экстренные службы.