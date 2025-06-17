На девушку, поджегшую свой паспорт и документ знакомого, завели дело в Питере

Дело по статье о хулиганстве возбудили в Петербурге в отношении девушки, которая подожгла свой паспорт, а также документ знакомого. Об этом в понедельник, 16 июня, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
— Коллеги из Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК России, в отношении девушки, которая умышленно подожгла свой паспорт и документ знакомого, — передала Волк в Telegram-канале.
По ее словам, злоумышленница со знакомым, который стал очевидцем противоправного деяния, задержаны в порядке статьи 91 УПК России. В настоящее время проводится предварительное расследование.
Ранее стало известно, что правоохранители задержали 24-летнюю петербурженку, разместившую видео, где она умышленно сжигает свой паспорт, нецензурно выражаясь.
О происшествии стало известно 15 июня: девушка призналась, что лучше бы «подтерлась» документом. Она также призвала правоохранителей «выезжать за ней», намекая на незаконность порчи удостоверения личности. Кроме того, блогерша пожаловалась подписчикам на сложность процесса восстановления паспорта.