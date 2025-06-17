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В Омске водитель без прав чуть не насмерть сбил женщину, теперь его будут судить

Уголовное дело направила в суд прокуратура.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура направила в суд уголовное дело 49-летнего омича. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека и совершенном водителем без прав.

Отсутствие права на управление транспортным средством отчего-то не помешало ему сесть за руль грузового автомобиля «МИЦУБИСИ L200». В итоге на нерегулируем пешеходном переходе в районе дома № 2 по улице Бульварная грузовик сбил женщину. ЧП произошло 11 марта нынешнего года. Пострадавшая получила множественные переломы позвоночника и тазобедренных костей. Травмы были квалифицированы экспертами как тяжкий вред здоровью.

Свою вину в совершении преступления мужчина полностью признал. Дело направлено в Куйбышевский районный суд. Водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.