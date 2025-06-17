В Омске водитель без прав чуть не насмерть сбил женщину, теперь его будут судить

Отсутствие права на управление транспортным средством отчего-то не помешало ему сесть за руль грузового автомобиля «МИЦУБИСИ L200». В итоге на нерегулируем пешеходном переходе в районе дома № 2 по улице Бульварная грузовик сбил женщину. ЧП произошло 11 марта нынешнего года. Пострадавшая получила множественные переломы позвоночника и тазобедренных костей. Травмы были квалифицированы экспертами как тяжкий вред здоровью.