Самарцы тепло вспоминают стримера и фельдшера, который упал с 25-го этажа

Трагическая новость о гибели самарца на 18-м километре Московского шоссе всколыхнула сообщество, в котором он был известен как стример и игрок.
Его жизнь оборвалась внезапно, оставив после себя множество воспоминаний и теплых слов от тех, кто знал его. Об этом рассказал 63.ру.
«Он был не просто стримером, — вспоминают друзья. — В виртуальном мире он поддерживал многих, помогал молодым творцам и всегда был готов прийти на помощь. В игре он был одним из самых добрых и отзывчивых людей».
Но за пределами виртуального мира он был фельдшером скорой помощи, работавшим в психбригаде.
Этот тихий и спокойный человек ежедневно сталкивался с тяжелыми ситуациями, выезжая на вызовы к людям, страдающим от психических расстройств. Его работа требовала не только профессиональных навыков, но и огромной душевной силы.
«ВодаСода (никнейм погибшего. прим. ред.), — писали его друзья, — ты всегда будешь жить в наших сердцах. Покойся с миром. Мы будем помнить о тебе».
Его коллеги и знакомые подтвердили, что он был не только талантливым стримером, но и преданным своему делу медиком. В свободное время он находил радость в играх, общаясь с друзьями и поддерживая их.
«Хороший парень, — говорили о нем. — Он всегда был готов помочь, даже когда сам нуждался в поддержке. Его доброта и отзывчивость останутся в наших сердцах навсегда».
Новости Самары и региона! Подпишитесь на наш телеграм-канал! И читайте наши материалы в Дзене.