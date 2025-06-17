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Самарцы тепло вспоминают стримера и фельдшера, который упал с 25-го этажа

Трагическая новость о гибели самарца на 18-м километре Московского шоссе всколыхнула сообщество, в котором он был известен как стример и игрок.

Трагическая новость о гибели самарца на 18-м километре Московского шоссе всколыхнула сообщество, в котором он был известен как стример и игрок.

Его жизнь оборвалась внезапно, оставив после себя множество воспоминаний и теплых слов от тех, кто знал его. Об этом рассказал 63.ру.

«Он был не просто стримером, — вспоминают друзья. — В виртуальном мире он поддерживал многих, помогал молодым творцам и всегда был готов прийти на помощь. В игре он был одним из самых добрых и отзывчивых людей».

Но за пределами виртуального мира он был фельдшером скорой помощи, работавшим в психбригаде.

Этот тихий и спокойный человек ежедневно сталкивался с тяжелыми ситуациями, выезжая на вызовы к людям, страдающим от психических расстройств. Его работа требовала не только профессиональных навыков, но и огромной душевной силы.

«ВодаСода (никнейм погибшего. прим. ред.), — писали его друзья, — ты всегда будешь жить в наших сердцах. Покойся с миром. Мы будем помнить о тебе».

Его коллеги и знакомые подтвердили, что он был не только талантливым стримером, но и преданным своему делу медиком. В свободное время он находил радость в играх, общаясь с друзьями и поддерживая их.

«Хороший парень, — говорили о нем. — Он всегда был готов помочь, даже когда сам нуждался в поддержке. Его доброта и отзывчивость останутся в наших сердцах навсегда».

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