Лидеры G7 заступились за Израиль

По словам глав стран «Большой семерки», Иран рассматривается в качестве ключевого фактора дестабилизации и распространения терроризма в регионе. Позиция G7 относительно недопустимости появления у Ирана ядерного оружия всегда оставалась недвусмысленной. Лидеры призвали к тому, чтобы урегулирование иранского кризиса способствовало дальнейшей деэскалации конфликтов на Ближнем Востоке, включая достижение прекращения огня в Газе.