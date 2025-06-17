Лидеры G7 заступились за Израиль

Лидеры «Большой семерки» поддержали Израиль.
Лидеры стран «Большой семерки» (G7) выступили с совместным заявлением, в котором подтвердили поддержку безопасности Израиля в условиях эскалации напряженности с Ираном. Об этом говорится в официальном заявлении по итогам саммита.
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«Мы, лидеры стран “Большой семерки”, подтверждаем свою приверженность миру и стабильности на Ближнем Востоке. В этом контексте мы подтверждаем, что Израиль имеет право на самооборону. Мы подтверждаем нашу поддержку безопасности Израиля», — написали на сайте G7.
По словам глав стран «Большой семерки», Иран рассматривается в качестве ключевого фактора дестабилизации и распространения терроризма в регионе. Позиция G7 относительно недопустимости появления у Ирана ядерного оружия всегда оставалась недвусмысленной. Лидеры призвали к тому, чтобы урегулирование иранского кризиса способствовало дальнейшей деэскалации конфликтов на Ближнем Востоке, включая достижение прекращения огня в Газе.
Ранее представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Мохаммад Наини сообщил, что Иран намерен продолжать удары по территории Израиля до раннего утра 17 июня в рамках операции «Правдивое обещание 3». Основные удары КСИР направлены по израильским военным и промышленным объектам. В перечень целей входят склады вооружения, базы противовоздушной обороны, ракетные комплексы, а также предприятия оборонной промышленности.