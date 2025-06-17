Физрук попал под подозрение за предложение алкоголя в обмен на хорошие оценки

Красноярском крае произошёл скандал вокруг учителя физической культуры, который предложил школьникам получать хорошие оценки в обмен на алкоголь. Инцидент имел место в одной из школ села Троицк Тасеевского района.
В сети появилось видео, на котором педагог говорит детям, что для успешной промежуточной аттестации они могут принести ему коньяк или пиво. На записи учащиеся интересуются ценой хорошего коньяка, на что учитель отвечает, что он стоит около двух тысяч рублей. Инцидент, как сообщается, произошёл в мае.
Корреспондент издания Sibnovosti.ru связался с директором школы, которая выразила недоверие к происходящему. Она считает, что видео является монтажом и вырвано из контекста. Директор отметила, что у учителя, имеющего 30-летний стаж работы, не было намерения предложить подобные условия.
Она пояснила, что педагог привёл пример из фильма о том, как нельзя поступать, и что видео было смонтировано так, чтобы исказить его слова.