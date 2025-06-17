Физрук попал под подозрение за предложение алкоголя в обмен на хорошие оценки

В сети появилось видео, на котором педагог говорит детям, что для успешной промежуточной аттестации они могут принести ему коньяк или пиво. На записи учащиеся интересуются ценой хорошего коньяка, на что учитель отвечает, что он стоит около двух тысяч рублей. Инцидент, как сообщается, произошёл в мае.