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Мужчина поднес зажигалку к бензобаку во время заправки. Видео

На автозаправочной станции в Южно-Сахалинске мужчина поднес зажигалку к баку своего автомобиля во время заправки. Машина и шланг вспыхнули. Кадры публикуют telegram-каналы.

Мужчина поджег бензобак во время заправки.

На автозаправочной станции в Южно-Сахалинске мужчина поднес зажигалку к баку своего автомобиля во время заправки. Машина и шланг вспыхнули. Кадры публикуют telegram-каналы.

На видео можно заметить мужчину, который стоял рядом со своим автомобилем, ожидая заправки бака. В какой-то момент он достал зажигалку и поднес ее к баку. Пары бензина загорелись, огонь перекинулся на машину и шланг.

Мужчина быстро среагировал, снял ветровку и потушил огонь на авто. Видео публикует telegram-канал «Эхо Сахалина». Там выяснили, что с помощью зажигалки мужчина хотел подпалить наклейку, сорванную с открытого лючка топливного бака.