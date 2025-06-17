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Пять человек погибли при пожаре в подмосковном Королеве

Трагедия в подмосковном Королеве унесла жизни пяти человек, включая двоих детей, при пожаре в многоквартирном доме.

Трагедия в подмосковном Королеве унесла жизни пяти человек, включая двоих детей, при пожаре в многоквартирном доме. Возгорание произошло в трехкомнатной квартире на четвертом этаже дома № 1 по улице Корсакова.

По данным МЧС России, пожарные оперативно локализовали огонь на площади 30 квадратных метров. В ходе спасательной операции удалось эвакуировать женщину из горящей квартиры и троих детей с соседних этажей. Однако спасти пятерых жильцов не удалось — среди погибших трое взрослых и двое детей четырех и семи лет.

«Силами пожарных подразделений огонь был оперативно ликвидирован на площади 30 квадратных метров. Из горящей квартиры по трехколенной лестнице была спасена женщина. С соседних этажей эвакуированы три ребенка. К сожалению, в результате пожара погибли пять человек: три взрослых и два ребенка (четырех и семи лет)», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что врачу грозит до 40 лет тюрьмы за поставку кетамина Мэттью Перри.