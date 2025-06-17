Пять человек погибли при пожаре в подмосковном Королеве

«Силами пожарных подразделений огонь был оперативно ликвидирован на площади 30 квадратных метров. Из горящей квартиры по трехколенной лестнице была спасена женщина. С соседних этажей эвакуированы три ребенка. К сожалению, в результате пожара погибли пять человек: три взрослых и два ребенка (четырех и семи лет)», — рассказали в ведомстве.