В Чите 15-летняя школьница получила травмы из-за оторвавшихся качелей

Прокуратура Центрального района Читы начала проверку после сообщений в средствах массовой информации о том, что 15-летняя школьница пострадала из-за оторвавшихся качелей в Пионерском парке. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на прокуратуру Забайкалья.
— Специалисты проверят, соблюдались ли правила безопасности при эксплуатации детских игровых площадок, и примут меры, если найдут нарушения. Виновные могут быть привлечены к ответственности, — сообщают в агентстве.
В это время следователи завели уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Сейчас эксперты осматривают место происшествия, позже допросят пострадавшую и ее родителей. Прокуратура будет следить за ходом проверки.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 15-летний подросток погиб во время купания в иркутском карьере, его тело нашли лишь на следующий день.