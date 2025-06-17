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В Чите 15-летняя школьница получила травмы из-за оторвавшихся качелей

Прокуратура проверит, соблюдались ли правила безопасности при эксплуатации детских игровых площадок.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Прокуратура Центрального района Читы начала проверку после сообщений в средствах массовой информации о том, что 15-летняя школьница пострадала из-за оторвавшихся качелей в Пионерском парке. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на прокуратуру Забайкалья.

— Специалисты проверят, соблюдались ли правила безопасности при эксплуатации детских игровых площадок, и примут меры, если найдут нарушения. Виновные могут быть привлечены к ответственности, — сообщают в агентстве.

В это время следователи завели уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Сейчас эксперты осматривают место происшествия, позже допросят пострадавшую и ее родителей. Прокуратура будет следить за ходом проверки.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 15-летний подросток погиб во время купания в иркутском карьере, его тело нашли лишь на следующий день.