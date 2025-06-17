В Чите 15-летняя школьница получила травмы из-за оторвавшихся качелей

В это время следователи завели уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Сейчас эксперты осматривают место происшествия, позже допросят пострадавшую и ее родителей. Прокуратура будет следить за ходом проверки.