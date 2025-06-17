МЧС: Пять человек погибли при пожаре в подмосковном Королеве

В подмосковном городе Королев при пожаре погибли пять человек. Об этом во вторник, 17 июня, сообщили в МЧС РФ.
Уточняется, что пожар начался в трехкомнатной квартире на четвертом этаже дома.
— Из огня спасли женщину, с соседних этажей эвакуировали трех детей. К сожалению, погибли трое взрослых и дети семи и четырех лет, — сказано в Telegram-канале МЧС.
Пожар оперативно потушили, его площадь составила 30 квадратных метрах. В настоящее время причины возгорания устанавливаются.
Три человека обратились за медпомощью после пожара в многоэтажном доме на улице Давыдова в подмосковном Подольске. Спасателям удалось эвакуировать 35 человек. Об этом 16 июня сообщили в ГУ МЧС РФ по Московской области.