Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС: Пять человек погибли при пожаре в подмосковном Королеве

В подмосковном городе Королев при пожаре погибли пять человек. Об этом во вторник, 17 июня, сообщили в МЧС РФ.

В подмосковном городе Королев при пожаре погибли пять человек. Об этом во вторник, 17 июня, сообщили в МЧС РФ.

Уточняется, что пожар начался в трехкомнатной квартире на четвертом этаже дома.

— Из огня спасли женщину, с соседних этажей эвакуировали трех детей. К сожалению, погибли трое взрослых и дети семи и четырех лет, — сказано в Telegram-канале МЧС.

Пожар оперативно потушили, его площадь составила 30 квадратных метрах. В настоящее время причины возгорания устанавливаются.

Три человека обратились за медпомощью после пожара в многоэтажном доме на улице Давыдова в подмосковном Подольске. Спасателям удалось эвакуировать 35 человек. Об этом 16 июня сообщили в ГУ МЧС РФ по Московской области.