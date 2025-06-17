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Силы ПВО за ночь сбили 147 украинских беспилотников над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 147 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом во вторник, 17 июня, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 147 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом во вторник, 17 июня, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, украинские беспилотники сбили над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областей и Московского региона.

— Всего с 20.00 мск 16 июня до 7.00 мск 17 июня перехвачены и уничтожены 198 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в Telegram-канале министерства обороны РФ.

Ранее экстренные службы сообщили, что в результате атаки украинских беспилотников на территорию Татарстана пострадали 16 человек, включая трех детей и 13 взрослых. Глава региона Рустам Минниханов заявил, что в результате удара в Елабуге один человек погиб, а 13 жителей региона получили ранения. Позже стало известно, что число жертв атаки дронов на промышленную зону в Елабужском районе увеличилось до двух.

В Минобороны России добавили, что в ночь на 16 июня силы противовоздушной обороны уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов, принадлежавших Вооруженным силам Украины.