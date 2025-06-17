Силы ПВО за ночь сбили 147 украинских беспилотников над регионами России

Ранее экстренные службы сообщили, что в результате атаки украинских беспилотников на территорию Татарстана пострадали 16 человек, включая трех детей и 13 взрослых. Глава региона Рустам Минниханов заявил, что в результате удара в Елабуге один человек погиб, а 13 жителей региона получили ранения. Позже стало известно, что число жертв атаки дронов на промышленную зону в Елабужском районе увеличилось до двух.