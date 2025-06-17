Пять человек погибли при пожаре в Подмосковье

Возгорание произошло в трехкомнатной квартире в подмосковном Королеве, расположенной на четвертом этаже. Сотрудники ведомства спасли из огня женщину, а также эвакуировали трех детей с соседних этажей. Во время пожара погибли трое взрослых, а также дети семи и четырех лет.