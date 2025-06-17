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Пять человек погибли при пожаре в подмосковном Королёве

Пожар в Подмосковье унес жизни пяти человек, среди них двое детей.

Источник: Комсомольская правда

В подмосковном Королёве произошел пожар, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, огонь вспыхнул в трехкомнатной квартире на четвертом этаже многоквартирного дома. Среди погибших — трое взрослых и двое детей четырёх и семи лет.

Пожарным удалось спасти женщину, которую вывели по трехколенной лестнице. Также были эвакуированы трое детей с соседних этажей. Огонь охватил 30 квадратных метров, и его оперативно ликвидировали.

На месте происшествия работают дознаватели МЧС, которые устанавливают причины возгорания.

Похожая трагедия недавно произошла в Волоколамском округе Московской области. Там также разгорелся пожар, унесший жизни двух человек. Причем огонь вспыхнул в дачном доме. Потушить его сотрудникам МЧС удалось только спустя почти три часа.