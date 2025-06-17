Пять человек погибли при пожаре в подмосковном Королёве

В подмосковном Королёве произошел пожар, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
По данным ведомства, огонь вспыхнул в трехкомнатной квартире на четвертом этаже многоквартирного дома. Среди погибших — трое взрослых и двое детей четырёх и семи лет.
Пожарным удалось спасти женщину, которую вывели по трехколенной лестнице. Также были эвакуированы трое детей с соседних этажей. Огонь охватил 30 квадратных метров, и его оперативно ликвидировали.
На месте происшествия работают дознаватели МЧС, которые устанавливают причины возгорания.
Похожая трагедия недавно произошла в Волоколамском округе Московской области. Там также разгорелся пожар, унесший жизни двух человек. Причем огонь вспыхнул в дачном доме. Потушить его сотрудникам МЧС удалось только спустя почти три часа.