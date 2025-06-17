В Газе из-за ударов Израиля за сутки погибло более 60 человек

В результате израильских атак, произошедших за последние 24 часа, в секторе Газа погибли не менее 68 человек, следует из данных Министерства здравоохранения Палестины.
По информации ведомства, в больницы сектора Газа были доставлены 68 тел погибших, включая двух человек, ранее извлечённых из-под завалов, и 182 раненых. С момента возобновления боевых действий Израилем 18 марта в секторе Газа было убито 5139 человек, а число пострадавших возросло до 16 882. Общее количество жертв с 7 октября 2023 года составляет 55 432 человека, а число раненых достигло 128 923.
18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся массированные удары по анклаву и прервав режим прекращения огня, который был установлен в январе этого года. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это решение отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.
13 июня Генассамблея ООН одобрила резолюцию с призывом к немедленному и безусловному прекращению огня в секторе Газа.