В Газе из-за ударов Израиля за сутки погибло более 60 человек

По информации ведомства, в больницы сектора Газа были доставлены 68 тел погибших, включая двух человек, ранее извлечённых из-под завалов, и 182 раненых. С момента возобновления боевых действий Израилем 18 марта в секторе Газа было убито 5139 человек, а число пострадавших возросло до 16 882. Общее количество жертв с 7 октября 2023 года составляет 55 432 человека, а число раненых достигло 128 923.