Над российским регионом сбито более 40 беспилотников ВСУ

В течение минувшей ночи террористической атаке со стороны Украины подверглись несколько российских регионов. Так, над Брянской областью было уничтожено 43 вражеских БПЛА, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 43 вражеских БпЛА самолетного типа», — написал в своем телеграм-канале глава региона.
По словам Богомаза, никто от атаки не пострадал. Разрушений инфраструктуры не выявлено. При этом оперативные службы работают на местах.
Губернатор также поблагодарил защитников неба. Ранее Минобороны РФ заявило, что 16 июня с 20:00 до 23:30 мск дежурные расчеты ПВО сбили 51 украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.