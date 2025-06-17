Почти три сотни случаев загоревшейся травы зафиксировали в Башкирии

В Башкирии за последние 24 часа не было зафиксировано ни одного случая лесных пожаров или загоревшейся травы. Об этом сообщил председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.
Тем не менее, на текущей неделе в регионе сухая трава загорелась четыре раза: два — в Краснокамском районе, по разу — в Чишминском и в Кушнаренковском районах.
С начала года в Башкирии зарегистрировано 11 очагов лесных пожаров, которые охватили площадь более 26 гектаров, а также 286 случаев загорания сухой растительности на общей площади 1200 гектаров.
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