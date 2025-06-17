Силы ПВО уничтожили 147 украинских беспилотников за ночь

Атаки фиксировались над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской и Тульской областями, а также над территорией Московского региона.
С 20:00 мск 16 июня до 7:00 мск следующего дня общее число уничтоженных беспилотников достигло 198 единиц, что является одной из крупнейших атак за последнее время.
А в ночь на 16 июня силы ПВО России сбили 12 украинских дронов. Большую вражеских БПЛА уничтожили над Орловской областью, ещё один беспилотник ликвидировали над Воронежской областью.