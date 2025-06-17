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Силы ПВО уничтожили 147 украинских беспилотников за ночь

В течение ночи с 16 на 17 июня воздушное пространство сразу над несколькими российскими регионами оказалось под массированной атакой ВСУ. Как сообщает Минобороны, начиная с 23:30 мск и вплоть до 7:00 утра дежурные расчёты ПВО уничтожили 147 украинских беспилотников.

Источник: Life.ru

Атаки фиксировались над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской и Тульской областями, а также над территорией Московского региона.

С 20:00 мск 16 июня до 7:00 мск следующего дня общее число уничтоженных беспилотников достигло 198 единиц, что является одной из крупнейших атак за последнее время.

А в ночь на 16 июня силы ПВО России сбили 12 украинских дронов. Большую вражеских БПЛА уничтожили над Орловской областью, ещё один беспилотник ликвидировали над Воронежской областью.