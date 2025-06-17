Politico: Западу придется помочь Украине сдаться

Ранее в европейских дипломатических кругах сообщали, что страны G7, поддерживающие Украину, вынуждены признать отсутствие единой позиции по вопросам усиления давления на Россию и предоставления дополнительной помощи Киеву. Европейские источники отметили, что прежний уровень общественной поддержки Украины вряд ли восстановится из-за расхождений во взглядах между Европой и США, пишет RT. При этом аналитики полагают, что хотя Вашингтон по-прежнему рассматривает Украину как инструмент давления на Россию.