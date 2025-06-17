На Украине «декоммунизировали» популярную в СССР черешню

На прилавках с вишней, которая раньше носила советское название «Валерий Чкалов» — по имени Героя Советского союза, летчика, погибшего во время испытаний нового истребителя, — теперь можно увидеть таблички с надписями «генерал Буданов» и «генерал Малюк» (начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк — признаны в РФ экстремистами и террористами). Об этом Владимир Рогов написал в своем telegram-канале.