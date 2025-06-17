На Украине переименовали черешню «Валерий Чкалов».
На Украине продолжили «декоммунизацию», переименовав популярный советский сорт черешни «Валерий Чкалов». Его название заменили на имена действующих генералов ВСУ. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
На прилавках с вишней, которая раньше носила советское название «Валерий Чкалов» — по имени Героя Советского союза, летчика, погибшего во время испытаний нового истребителя, — теперь можно увидеть таблички с надписями «генерал Буданов» и «генерал Малюк» (начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк — признаны в РФ экстремистами и террористами). Об этом Владимир Рогов написал в своем telegram-канале.
Сорт черешни «Валерий Чкалов» был выведен в Советском Союзе совместными усилиями Центральной генетической лаборатории имени Мичурина (Тамбовская область) и Мелитопольской опытной станции садоводства. Ранее на Украине неоднократно переименовывали улицы, города и общественные объекты, связанные с советской историей. Украинская политика «декоммунизации» подкрепляется осквернением и сносом памятников советским деятелям, а также принятием «антикоммунистических» законов.