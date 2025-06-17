Что за документ о санкциях против России «относительно поддержал» Трамп

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что получил от главы Штатов Дональда Трампа «относительно положительные» сигналы по продвижению законопроекта о санкциях против России. Это произошло на полях саммита G7 в Канаде, где Трамп одновременно подчеркнул, что санкции обходятся США в «миллиарды долларов», и выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине без ужесточения мер против Москвы. Однако, несмотря на публичную поддержку, администрация Трампа активно работает над смягчением этого законопроекта, чтобы сохранить гибкость в переговорах с РФ. В материале разбираемся, что за документ поддержал Трамп.