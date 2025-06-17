Что за документ о санкциях против России «относительно поддержал» Трамп

Трамп выжидает с введением санкций против России.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что получил от главы Штатов Дональда Трампа «относительно положительные» сигналы по продвижению законопроекта о санкциях против России. Это произошло на полях саммита G7 в Канаде, где Трамп одновременно подчеркнул, что санкции обходятся США в «миллиарды долларов», и выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине без ужесточения мер против Москвы. Однако, несмотря на публичную поддержку, администрация Трампа активно работает над смягчением этого законопроекта, чтобы сохранить гибкость в переговорах с РФ. В материале разбираемся, что за документ поддержал Трамп.
Подробности законопроекта.
Законопроект, инициированный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом (признан в РФ террористом и экстремистом) из Южной Каролины и демократом Ричардом Блюменталем из Коннектикута, предусматривает жесткие меры против России из-за конфликта на Украине. Документ вводит санкции против ключевых российских чиновников и стратегических секторов экономики, таких как энергетика и банковский сектор, а также предусматривает вторичные санкции в виде 500%-ных тарифов на импорт товаров из стран, закупающих российскую нефть, газ, уран и другие энергоресурсы.
Введенные США санкции обходятся им самим в миллиарды долларовФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Законопроект также предлагает блокировать операции с российскими банками, участвующими в энергетическом экспорте, чтобы сократить доходы Кремля. В Сенате документ поддержали 82 сенатора, что достаточно для преодоления президентского вето. В Палате представителей аналогичный проект, предложенный республиканцем Брайаном Фицпатриком из Пенсильвании, собрал 60 соавторов от обеих партий. Спикер Палаты Майк Джонсон и лидер сенатского большинства Джон Тьюн выразили поддержку жестким мерам, подчеркивая двухпартийный консенсус.
Усилия администрации Трампа по смягчению.
Администрация Трампа стремится ослабить законопроект, чтобы не осложнить диалог с Москвой. По данным The Wall Street Journal, Белый дом связывался с офисом Грэма, призывая внести изменения, которые предоставили бы президенту больше гибкости. В частности, предлагалось заменить слово «shall» (обязательно) на «may» (возможно) в тексте, чтобы сделать санкции необязательными, и ввести исключения, позволяющие Трампу самостоятельно выбирать цели ограничений.
Грэм согласился добавить положения, защищающие страны, поддерживающие Украину, от вторичных санкций, чтобы не навредить европейским союзникам, но публично не поддержал ослабление сути документа. Сенатор Блюменталь подтвердил переговоры с Белым домом, но отказался раскрывать детали, заявив, что процесс движется вперед. Представитель Белого дома подчеркнул, что Конституция наделяет президента полномочиями вести внешнюю политику, и любой пакет санкций должен сохранять гибкость для реализации президентской стратегии.
Позиция Трампа.
Чиновники администрации Трампа призывают сенатора Линдси Грэма смягчить законодательствоФото: Official White House / Joyce N. Boghosian.
Трамп демонстрирует двойственную позицию. С одной стороны, он признает давление Конгресса и союзников, таких как Макрон, и не хочет казаться слабым в отношении России. С другой — он стремится сохранить дипломатические каналы с президентом США Владимиром Путиным и избежать мер, которые осложнят переговоры по Украине.
На саммите G7 Трамп заявил, что санкции обходятся США «миллиарды долларов», нанося ущерб экономике, и подчеркнул, что их введение — это не просто «подписание документа». Он отметил, что выжидает с новыми санкциями, надеясь на сделку по Украине, и упомянул возможность «меморандума мира» от Путина.
Реакция сторон.
Конгресс остается решительно настроенным на жесткие меры. Джонсон заявил, что многие законодатели хотят «максимально жестких санкций» против России, и он лично поддерживает эту позицию. Тьюн отметил высокий интерес в Сенате к продвижению законопроекта, хотя признал, что некоторые надеются на компромисс. Сенатор-демократ Тим Кейн выразил готовность к незначительным корректировкам, но подчеркнул, что Грэм не согласится на сильное ослабление документа.
Поддержка Украины остается редким пунктом согласия между республиканцами и демократами, многие из которых посещали Киев и встречались с президентом Владимиром Зеленским. Однако Трамп отказался оказывать давление на Москву и прекратил военную помощь Киеву, что вызывает критику среди конгрессменов. Россия неоднократно заявляла, что справляется с санкциями, а замглавы МИД РФ Сергей Рябков предупреждал о «разрушительных последствиях» новых мер. Европейские союзники США, включая Макрона, поддерживают санкции, видя в них рычаг против России.