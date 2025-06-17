Дело о взятках экс-замглавы Ростехнадзора в ДФО направили в суд

ВЛАДИВОСТОК, 17 июн — РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывшего заместителя руководителя Ростехнадзора в ДФО, который обвиняется в 24 эпизодах получения взяток, направлено в суд, сообщает прокуратура Приморского края.
В июне 2024 года прокуратура Приморья отметила, что заместитель руководителя Дальневосточного управления Ростехнадзора заключен под стражу по подозрению в получении взятки в 100 тысяч рублей за быстрый допуск в эксплуатацию энергопринимающей установки, обеспечивающей электроснабжение новостроек на улице Опорной во Владивостоке. Следственные органы сообщали, что экс-замглавы обвиняется в 24 эпизодах получения взяток группой лиц по предварительному сговору. Уголовное дело было направлено прокурору.
«В Приморье в суд направлено уголовное дело о получении 24 взяток бывшим заместителем руководителя Дальневосточного управления Ростехнадзора», — говорится в сообщении.
Бывшему заместителю руководителя Дальневосточного управления Ростехнадзора утверждено обвинительное заключение исполняющим обязанности прокурора края Дмитрием Поповым.
«Он обвиняется по пункту “а” части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки, то есть получение должностным лицом взятки в значительном размере за совершение действий в пользу представляемого взяткодателем лица, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, и за незаконные действия и незаконное бездействие, если они совершены группой лиц по предварительному сговору)», — сообщает прокуратура региона.
По версии следствия, с февраля 2023 по март 2024 года обвиняемый получал взятки от строительных организаций за выдачу разрешений на эксплуатацию энергопринимающих установок в многоквартирных домах и других объектах недвижимости региона. Общая сумма взяток составила более 1,5 миллиона рублей.
В числе объектов, на которые были выданы разрешения, находятся многоквартирные жилые дома в Надеждинском районе (посёлок Зима Южная, улица Центральная), в городе Артёме (улицы Лазо, Горького, Куйбышева), во Владивостоке (проспект Красного Знамени) и другие.
На имущество фигуранта наложен арест в рамках обеспечительных мер по уголовному делу на сумму более 13 миллионов рублей.
Как сообщает прокуратура региона, продолжается расследование в отношении других фигурантов уголовного дела. После того как будет вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направят в Ленинский районный суд города Владивостока для его рассмотрения по существу.