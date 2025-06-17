Дело о взятках экс-замглавы Ростехнадзора в ДФО направили в суд

«Он обвиняется по пункту “а” части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки, то есть получение должностным лицом взятки в значительном размере за совершение действий в пользу представляемого взяткодателем лица, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, и за незаконные действия и незаконное бездействие, если они совершены группой лиц по предварительному сговору)», — сообщает прокуратура региона.