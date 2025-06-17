Студенту омского вуза вынесли приговор за дачу взятки преподавателю

Несмотря на предъявленные обвинения, студент отрицал свою вину, утверждая, что был способен самостоятельно успешно сдать экзамен и, следовательно, не передавал никаких денежных средств. Преподаватель также отрицал факт получения взятки. Тем не менее, суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.