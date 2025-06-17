Студенту омского вуза вынесли приговор за дачу взятки преподавателю

Прокуратура Омска сообщила о завершении судебного разбирательства в отношении студента. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно в передаче взятки должностному лицу через посредника за совершение противоправных действий.
В ходе судебного процесса было установлено, что в сентябре 2022 года студент, используя посредника, передал 12 тысяч рублей преподавателю одного из омских университетов в качестве взятки. Целью взятки было получение положительной оценки за экзамен без фактической проверки знаний.
Несмотря на предъявленные обвинения, студент отрицал свою вину, утверждая, что был способен самостоятельно успешно сдать экзамен и, следовательно, не передавал никаких денежных средств. Преподаватель также отрицал факт получения взятки. Тем не менее, суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.
В соответствии с решением суда, сумма взятки была конфискована и обращена в доход государства.
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