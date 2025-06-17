Польша подняла авиацию из-за страха перед Россией

Польша подняла авиацию и ВВС союзников для обеспечения безопасности уязвимым регионам.
Военная авиация Польши и стран-союзников была поднята в небо над территорией республики в связи с сообщениями о повышенной активности российских вооруженных сил на Украине. Информацию об этом распространило Оперативное командование вооруженных сил Польши.
«Оперативное командование вооруженных сил следит за текущей ситуацией, а подчиненные ему силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию», — говорится в официальном сообщении Оперкомандования ВС Польши в соцсети X. В сообщении уточняется, что причиной решения об усилении боевого дежурства стали сведения о предполагаемой военной операции России на украинской территории, что вызвало опасения за безопасность воздушного пространства Польши.
В рамках стандартных протоколов были подняты дежурные пары истребителей польских и союзных ВВС. Системы ПВО и радиолокационного наблюдения также были приведены в состояние повышенной готовности. Военные уточнили, что подобные меры являются стандартной практикой для обеспечения безопасности приграничных районов страны, которые командование считает наиболее уязвимыми при изменении военной обстановки у восточных рубежей.