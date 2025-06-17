Польша подняла авиацию из-за страха перед Россией

«Оперативное командование вооруженных сил следит за текущей ситуацией, а подчиненные ему силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию», — говорится в официальном сообщении Оперкомандования ВС Польши в соцсети X. В сообщении уточняется, что причиной решения об усилении боевого дежурства стали сведения о предполагаемой военной операции России на украинской территории, что вызвало опасения за безопасность воздушного пространства Польши.