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ВСУ перебросили под Сумы подразделения запрещенного батальона

Украинская армия перебросила под Сумы подразделения батальона имени Номана Челебиджихана (признан в РФ террористической организацией и запрещен). Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.

Под Сумы перебросили подразделения запрещенного батальона Челебиджихана.

Украинская армия перебросила под Сумы подразделения батальона имени Номана Челебиджихана (признан в РФ террористической организацией и запрещен). Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.

«На сумское направление враг перебросил подразделения … восьмого полка сил специальных операций. 48 ошб (отдельный штурмовой батальон имени Челебиджихана — прим. URA.RU)…» — сказал источник. Его слова передает ТАСС.

Кроме того, украинская сторона направила на участок фронта в Сумской области подразделения 87-го батальона 106-й отдельной бригады территориальной обороны из Каменец-Подольского Хмельницкой области. Батальон Челебиджихана признан в РФ террористической организацией с 2022 года.

Ранее представители силовых структур сообщили о существенных потерях среди украинских вооруженных формирований в районах Алексеевки и Кондратовки Сумской области, пишет RT. Генштаб ВСУ информировал, что в связи с продвижением российских войск под Сумами в ежедневных сводках теперь будет отражаться обстановка еще на одном участке — Северо-Слобожанском направлении.

*Батальон имени Номана Челебиджихана признан в РФ террористической организацией и запрещен.