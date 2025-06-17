ВСУ перебросили под Сумы подразделения запрещенного батальона

Ранее представители силовых структур сообщили о существенных потерях среди украинских вооруженных формирований в районах Алексеевки и Кондратовки Сумской области, пишет RT. Генштаб ВСУ информировал, что в связи с продвижением российских войск под Сумами в ежедневных сводках теперь будет отражаться обстановка еще на одном участке — Северо-Слобожанском направлении.