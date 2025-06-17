Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии нашли труп мальчика, утонувшего 14 июня

Труп 10-летнего мальчика, утонувшего 14 июня на реке Белой около села Табынское Гафурийского района, найден, сообщили в главном управлении МЧС по Башкирии.

Источник: Башинформ

Спасатели нашли тело ребенка в 8 километрах ниже по течению.

Кроме того, из реки Ассель вблизи села Абзаново Зианчуринского района очевидцами извлечена погибшая 43-летняя женщина. Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводятся оперативно-следственные мероприятия.

«Не оставляйте ребенка одного или под присмотром старших братьев и сестер у воды. Научите его плавать, наденьте специальные нарукавники или спасательный жилет», — настоятельно советуют в МЧС.

Не менее важно поговорить с подростком об опасности купания в необорудованных местах, объяснить ему, что нельзя подавать ложные сигналы о спасении и кричать понарошку: «Спасите! Помогите! Тону!», подытожили спасатели.