В Башкирии нашли труп мальчика, утонувшего 14 июня

Спасатели нашли тело ребенка в 8 километрах ниже по течению.
Кроме того, из реки Ассель вблизи села Абзаново Зианчуринского района очевидцами извлечена погибшая 43-летняя женщина. Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводятся оперативно-следственные мероприятия.
«Не оставляйте ребенка одного или под присмотром старших братьев и сестер у воды. Научите его плавать, наденьте специальные нарукавники или спасательный жилет», — настоятельно советуют в МЧС.
Не менее важно поговорить с подростком об опасности купания в необорудованных местах, объяснить ему, что нельзя подавать ложные сигналы о спасении и кричать понарошку: «Спасите! Помогите! Тону!», подытожили спасатели.