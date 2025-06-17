На водоемах Башкирии обнаружили трупы 10-летнего мальчика и женщины

МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на воде: не оставлять детей без присмотра взрослых, обучать их плаванию, использовать спасательные жилеты или нарукавники, а также объяснять опасность купания в необорудованных местах. Кроме того, важно предупредить детей о недопустимости ложных криков о помощи.