На водоемах Башкирии обнаружили трупы 10-летнего мальчика и женщины

В Башкирии спасатели обнаружили 10-летнего мальчика, утонувшего на реке Белой вблизи села Табынское Гафурийского района. Инцидент произошел в минувшую субботу. Тело, как сообщает пресс-служба МЧС республики, нашли в восьми километрах ниже по течению.
Также на реке Ассель рядом с селом Абзаново Зианчуринского района очевидцы извлекли из воды тело 43-летней женщины. Обстоятельства происшествия выясняются, проводятся оперативно-следственные мероприятия.
МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на воде: не оставлять детей без присмотра взрослых, обучать их плаванию, использовать спасательные жилеты или нарукавники, а также объяснять опасность купания в необорудованных местах. Кроме того, важно предупредить детей о недопустимости ложных криков о помощи.
За прошедшие сутки в Башкирии, по данным чрезвычайного ведомства, на водных объектах произошло пять происшествий, огнеборцы потушили 23 пожара. Для ликвидации последствий ДТП спасатели привлекались пять раз.
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