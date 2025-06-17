Пять человек погибли в пожаре в Подмосковье

«К сожалению, в результате пожара погибли пять человек: три взрослых и два ребенка (четырех и семи лет)», — говорится в сообщении МЧС России, которое передает РИА Новости. По данным МЧС, возгорание произошло в трехкомнатной квартире на четвертом этаже дома 1 по улице Корсакова.