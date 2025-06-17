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Пять человек погибли в пожаре в Подмосковье

Пять человек, среди которых двое детей, погибли при пожаре в многоквартирном доме на улице Корсакова в Королеве (Подмосковье). Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Пожарные потушили загоревшуюся трехкомнатную квартиру.

Пять человек, среди которых двое детей, погибли при пожаре в многоквартирном доме на улице Корсакова в Королеве (Подмосковье). Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«К сожалению, в результате пожара погибли пять человек: три взрослых и два ребенка (четырех и семи лет)», — говорится в сообщении МЧС России, которое передает РИА Новости. По данным МЧС, возгорание произошло в трехкомнатной квартире на четвертом этаже дома 1 по улице Корсакова.

Специалистам удалось спасти из горящей квартиры женщину с помощью трехколенной лестницы. Кроме того, с соседних этажей были эвакуированы три ребенка. Пожар был оперативно ликвидирован на площади 30 квадратных метров.