Пять человек погибли в пожаре в Подмосковье

Пожарные потушили загоревшуюся трехкомнатную квартиру.
Пять человек, среди которых двое детей, погибли при пожаре в многоквартирном доме на улице Корсакова в Королеве (Подмосковье). Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
«К сожалению, в результате пожара погибли пять человек: три взрослых и два ребенка (четырех и семи лет)», — говорится в сообщении МЧС России, которое передает РИА Новости. По данным МЧС, возгорание произошло в трехкомнатной квартире на четвертом этаже дома 1 по улице Корсакова.
Специалистам удалось спасти из горящей квартиры женщину с помощью трехколенной лестницы. Кроме того, с соседних этажей были эвакуированы три ребенка. Пожар был оперативно ликвидирован на площади 30 квадратных метров.