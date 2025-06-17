FT: ЕС призвали возобновить импорт российского газа при одном условии

До 2022 года Австрия зависела от российского газа на 80%, но в декабре 2024 года компания OMV разорвала контракт с «Газпромом» после длительного спора. Сейчас страна диверсифицирует поставки, закупая газ у Германии и других стран ЕС. Венгрия и Словакия, сохраняющие зависимость от России, поддерживают идею Вены и выступают против плана Еврокомиссии. Италия ранее поднимала схожий вопрос в закрытых переговорах, но публичных комментариев не дала.