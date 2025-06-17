FT: ЕС призвали возобновить импорт российского газа при одном условии

В ЕС заговорили о пересмотре запрета на поставки газа из РФ.
Австрия выступила за возможность возобновления импорта российского газа в ЕС, если будет заключено мирное соглашение, завершающее войну на Украине. Об этом заявила государственный секретарь по энергетике Элизабет Цехетнер.
«Брюссель должен сохранить возможность пересмотреть ситуацию после окончания конфликта», — заявила Цехетнер на встрече министров энергетики ЕС. Ее слова передает издание Financial Times. По словам дипломатов, Цехетнер призвала коллег из ЕС быть открытыми к пересмотру отношений с Россией в случае мира.
До 2022 года Австрия зависела от российского газа на 80%, но в декабре 2024 года компания OMV разорвала контракт с «Газпромом» после длительного спора. Сейчас страна диверсифицирует поставки, закупая газ у Германии и других стран ЕС. Венгрия и Словакия, сохраняющие зависимость от России, поддерживают идею Вены и выступают против плана Еврокомиссии. Италия ранее поднимала схожий вопрос в закрытых переговорах, но публичных комментариев не дала.