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Криштиану Роналду подарил Трампу необычный сувенир

Пятикратный обладатель «Золотого мяча», футболист Криштиану Роналду направил президенту США Дональду Трампу футболку с личным автографом. Об этом сообщили в администрации Белого дома.

Трампу была вручена футболка с автографом Роналду.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча», футболист Криштиану Роналду направил президенту США Дональду Трампу футболку с личным автографом. Об этом сообщили в администрации Белого дома.

«Президент Трамп получил майку с автографом от Криштиану Роналду», — заявила специальный помощник президента и советник по коммуникациям Марго Мартин. Сообщение она опубликовала на своей странице в соцсети Х.

Сувенир был передан главе государства председателем Евросовета Антониу Кошта. На футболке нападающий написал: «Президенту Дональду Дж. Трампу, выступающему за мир».

Ранее телеканал ABC News сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа намерена принять в дар от катарской королевской семьи роскошный самолет Boeing 747−8, получивший неофициальное название «летающий дворец». Этот подарок может стать самым ценным из всех, когда-либо переданных Штатам зарубежными правительствами, пишет RT. Стоимость воздушного судна оценивается примерно в 400 миллионов долларов.