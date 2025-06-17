Криштиану Роналду подарил Трампу необычный сувенир

Ранее телеканал ABC News сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа намерена принять в дар от катарской королевской семьи роскошный самолет Boeing 747−8, получивший неофициальное название «летающий дворец». Этот подарок может стать самым ценным из всех, когда-либо переданных Штатам зарубежными правительствами, пишет RT. Стоимость воздушного судна оценивается примерно в 400 миллионов долларов.