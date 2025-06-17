Минчанин похитил детскую коляску для неожиданной цели

Установлено, что мужчина, проходя мимо чужого дома, обратил внимание на открытый подъезд, где рядом с лестницей стояла детская коляска. Фигурант забрал ее, отвез к себе домой, где снял обшивку и стал использовать коляску для доставки металлолома в пункт приема. В отношении минчанина заведено уголовное дело.