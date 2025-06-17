Минчанин похитил детскую коляску для неожиданной цели. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Минчанин украл детскую коляску, чтобы возить на ней металл», — говорится в сообщении.
Сообщается, что во Фрунзенское РУВД обратилась жительница Минска, у которой неизвестный украл детскую коляску. Сотрудники милиции оперативно установили и задержали вора. Им оказался 51-летний неработающий минчанин.
Установлено, что мужчина, проходя мимо чужого дома, обратил внимание на открытый подъезд, где рядом с лестницей стояла детская коляска. Фигурант забрал ее, отвез к себе домой, где снял обшивку и стал использовать коляску для доставки металлолома в пункт приема. В отношении минчанина заведено уголовное дело.
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