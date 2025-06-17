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Минчанин похитил детскую коляску для неожиданной цели

Житель Минска заработал уголовное дело, украв детскую коляску.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин похитил детскую коляску для неожиданной цели. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

«Минчанин украл детскую коляску, чтобы возить на ней металл», — говорится в сообщении.

Сообщается, что во Фрунзенское РУВД обратилась жительница Минска, у которой неизвестный украл детскую коляску. Сотрудники милиции оперативно установили и задержали вора. Им оказался 51-летний неработающий минчанин.

Установлено, что мужчина, проходя мимо чужого дома, обратил внимание на открытый подъезд, где рядом с лестницей стояла детская коляска. Фигурант забрал ее, отвез к себе домой, где снял обшивку и стал использовать коляску для доставки металлолома в пункт приема. В отношении минчанина заведено уголовное дело.

Ранее белорус получил уголовное дело из-за диплома, который ему подарил тесть для повышения на работе.

Тем временем под Минском пенсионерка утонула в бассейне глубиной 1,6 метра.

Кстати, мы узнали, что можно и нельзя делать в Петров пост с 16 июня по 11 июля, который называют Апостольским.