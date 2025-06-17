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Вода отступила от 16 свердловских поселков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня, ФедералПресс. Паводок в Свердловской области закончился, не нанеся существенного вреда. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«За сутки освободились от воды 6 низководных мостов на территории Слободо-Туринского и Байкаловского муниципальных районов, а также Туринского муниципального округа. Восстановлено сообщение с 16 населенными пунктами», — рассказали в ведомстве.

Отрезанным от «большой земли» осталось только село Яр в Талицком районе. Там затоплен низководный мост, по которому пролегает автодорога.

Как писал «ФедералПресс», в период максимального половодья паводок перерезал пути сообщения с 19-ю населенными пунктами.