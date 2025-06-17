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В Бурятии обнаружили тела двух молодых людей

Следователи разбираются, что именно произошло.

Источник: Комсомольская правда

В социальных сетях появились тревожные сообщения — жители Бурятии нашли тела парня и девушки, на вид погибшим около 19−20 лет. Обстоятельства их смерти пока неизвестны — на месте работают правоохранители.

КП-Иркутск обратилась за комментарием в СУ СКР республики, следователи подтвердили данную информацию, однако подробности пока не разглашаются. Сейчас предстоит выяснить, что именно произошло.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 15-летний подросток утонул в Ленинском районе Иркутска. Парень купался в водоеме, однако выплыть ему было не суждено — его тело нашли только на следующий день. Сейчас следователи проводят проверку. Напомним, в этот же день в Бодайбо во время туристического сплава погиб 60-летний мужчина.