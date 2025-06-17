В Бурятии обнаружили тела двух молодых людей

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 15-летний подросток утонул в Ленинском районе Иркутска. Парень купался в водоеме, однако выплыть ему было не суждено — его тело нашли только на следующий день. Сейчас следователи проводят проверку. Напомним, в этот же день в Бодайбо во время туристического сплава погиб 60-летний мужчина.