В Бурятии обнаружили тела двух молодых людей

В социальных сетях появились тревожные сообщения — жители Бурятии нашли тела парня и девушки, на вид погибшим около 19−20 лет. Обстоятельства их смерти пока неизвестны — на месте работают правоохранители.
КП-Иркутск обратилась за комментарием в СУ СКР республики, следователи подтвердили данную информацию, однако подробности пока не разглашаются. Сейчас предстоит выяснить, что именно произошло.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 15-летний подросток утонул в Ленинском районе Иркутска. Парень купался в водоеме, однако выплыть ему было не суждено — его тело нашли только на следующий день. Сейчас следователи проводят проверку. Напомним, в этот же день в Бодайбо во время туристического сплава погиб 60-летний мужчина.