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Подросток и рыбак устроили охоту на прохожих в Хабаровске

Женщину ограбили на остановке, а у мужчины вырвали барсетку на улице.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске произошли два нападения на прохожих. Подозреваемыми оказались приезжий рыбак и 16-летний местный подросток. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Первый случай произошел на остановке в Железнодорожном районе. 20-летний парень, приехавший в город на заработки из Николаевского района, под угрозой расправы отобрал сумку у женщины. Внутри были деньги, телефон, карты и ключи. Сумку он выкинул, а деньги потратил на спиртное. Остальное имущество у него нашли и вернули хозяйке.

Во втором случае пострадал житель Индустриального района. На улице Узловой у него вырвали из рук барсетку с телефоном.

«Подозреваемого — 16-летнего подростка — задержали по горячим следам. Его мать привлекли к ответственности», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.

По обоим случаям заведены уголовные дела. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.