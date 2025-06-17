Подросток и рыбак устроили охоту на прохожих в Хабаровске

В Хабаровске произошли два нападения на прохожих. Подозреваемыми оказались приезжий рыбак и 16-летний местный подросток. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Первый случай произошел на остановке в Железнодорожном районе. 20-летний парень, приехавший в город на заработки из Николаевского района, под угрозой расправы отобрал сумку у женщины. Внутри были деньги, телефон, карты и ключи. Сумку он выкинул, а деньги потратил на спиртное. Остальное имущество у него нашли и вернули хозяйке.
Во втором случае пострадал житель Индустриального района. На улице Узловой у него вырвали из рук барсетку с телефоном.
«Подозреваемого — 16-летнего подростка — задержали по горячим следам. Его мать привлекли к ответственности», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.
По обоим случаям заведены уголовные дела. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.