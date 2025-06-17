Подросток и рыбак устроили охоту на прохожих в Хабаровске

Первый случай произошел на остановке в Железнодорожном районе. 20-летний парень, приехавший в город на заработки из Николаевского района, под угрозой расправы отобрал сумку у женщины. Внутри были деньги, телефон, карты и ключи. Сумку он выкинул, а деньги потратил на спиртное. Остальное имущество у него нашли и вернули хозяйке.