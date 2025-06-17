Польша подняла в воздух военные самолеты из-за «активности» России

В ночь на 17 июня Польша и её союзники подняли в небо свои военные самолёты из-за «активности» России на Украине. Об этом сообщило Оперативное командование польских вооружённых сил в соцсетях.
В сообщении говорится, что в воздух были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности.
9 июня Вооружённые силы Польши и её союзников подняли в воздух самолёты из-за якобы активности России в зоне украинского конфликта. В заявлении утверждалось, что этот шаг связан с ударами, которые будто бы наносятся Россией.