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Польша подняла в воздух военные самолеты из-за «активности» России

Ночью 17 июня Польша вместе со странами-союзниками подняла в небо авиацию.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на 17 июня Польша и её союзники подняли в небо свои военные самолёты из-за «активности» России на Украине. Об этом сообщило Оперативное командование польских вооружённых сил в соцсетях.

В сообщении говорится, что в воздух были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности.

9 июня Вооружённые силы Польши и её союзников подняли в воздух самолёты из-за якобы активности России в зоне украинского конфликта. В заявлении утверждалось, что этот шаг связан с ударами, которые будто бы наносятся Россией.