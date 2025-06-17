Мальчика из Сочи, лицо которого изуродовали хаски, готовят к новой операции

Процесс растяжения займет два месяца. Врачи планируют провести операцию на нос в начале июля. Всё зависит от состояния Валентина. Ожидается, что в начале июля эспандер снимут, и в рамках одной операции врачи нарастят хрящевую ткань из ребра и закроют нос новой кожей. После этого пациенту потребуется около месяца на восстановление. В августе запланирована следующая операция — реконструкция верхней губы с использованием слизистой, ранее выращенной в лабораторных условиях.