Мошенники стали обманывать россиян через «кружки» в популярном мессенджере

Для снижения киберугроз специалисты по безопасности советуют всегда верифицировать личность человека в присланных медиафайлах. Рекомендуется проявлять повышенную бдительность к любым просьбам о переводе денег, избегать переходов по ссылкам и загрузки файлов из непроверенных источников, а также использовать специализированные программы безопасности, блокирующие доступ к фишинговым и мошенническим ресурсам.