Мошенники стали обманывать россиян через «кружки» в популярном мессенджере

Мошенники внедрили новую схему обмана россиян через «кружки» в Telegram, выдавая себя за именинников: взламывая аккаунт в мессенджере, они создают видеозапись, обращаясь к жертве от лица виновника торжества с просьбой о денежном переводе.
С подобным случаем столкнулся корреспондент РИА «Новости». После празднования дня рождения мошенник, действуя от имени устроившей мероприятие девушки, отправил её подруге скомпрометированное голосовое сообщение, используя похищенные биометрические данные: в записи лже-подруга просила перевести 20 тысяч рублей фотографу за услуги, ссылаясь на технические проблемы с проведением платежа.
Жертва поверила обманщику — начала осуществлять перевод, однако первые две финансовые организации заблокировали транзакции как потенциально мошеннические. Третья попытка через другой банк оказалась успешной. После подтверждения операции переписка с якобы именинницей исчезла. Банк сообщил пострадавшей о невозможности возврата средств.
Для снижения киберугроз специалисты по безопасности советуют всегда верифицировать личность человека в присланных медиафайлах. Рекомендуется проявлять повышенную бдительность к любым просьбам о переводе денег, избегать переходов по ссылкам и загрузки файлов из непроверенных источников, а также использовать специализированные программы безопасности, блокирующие доступ к фишинговым и мошенническим ресурсам.
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