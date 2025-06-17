Shot: ФК «Химки» задолжал налоговой почти 400 миллионов рублей

Министерство физической культуры и спорта Московской области сообщило футбольному клубу «Химки», что Федеральная налоговая служба требует от них уплаты 391 806 882 рублей, включающих налоги, пени и штрафы за просроченные платежи. Об этом во вторник, 17 июня, сообщил Shot.
Общий долг клуба достигает 850 миллионов рублей, куда входят зарплаты игроков и персонала, а также обязательства по трансферам. На фоне финансовых трудностей «Химки» готовятся к возможному прекращению существования, при этом вторая команда клуба, выступавшая во Второй лиге, уже перестала проводить матчи.
В общей сложности спортивные организации Подмосковья, по данным Shot, имеют задолженность перед налоговой в размере 451,3 миллиона рублей. Среди должников числятся футбольные клубы «Композит» и «Знамя Труда», объединенные в этом году и играющие во Второй лиге Б, Федерация регби Московской области и Московская академия парусного и гребных видов спорта, передает Telegram-канал.
16 июня РФС опубликовал календарь проведения матчей Кубка России по футболу сезона-2025/26.