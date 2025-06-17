Shot: ФК «Химки» задолжал налоговой почти 400 миллионов рублей

Общий долг клуба достигает 850 миллионов рублей, куда входят зарплаты игроков и персонала, а также обязательства по трансферам. На фоне финансовых трудностей «Химки» готовятся к возможному прекращению существования, при этом вторая команда клуба, выступавшая во Второй лиге, уже перестала проводить матчи.