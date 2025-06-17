Мошенники стали использовать для обмана россиян «кружки» в Telegram

«После дня рождения злоумышленник от лица девушки, устроившей праздник, записал “кружок” ее подруге, скомпрометировав портрет и голос жертвы: в видеосообщении якобы подруга попросила перевести деньги фотографу за работу в размере 20 тысяч рублей, сказала, что у нее не получается произвести данную денежную операцию. После подтверждения перевода жертва зашла в переписку якобы с именинницей, но она была удалена», — рассказывает информагентство.