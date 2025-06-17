Мошенники стали использовать для обмана россиян «кружки» в Telegram

Мошенники стали обманывать россиян с помощью «кружков» (видеосообщений в форме круга) в Telegram, присылая видео от лица именинников с просьбой перевести деньги. Как пишет РИА Новости, с таким случаем столкнулся один из его сотрудников.
«После дня рождения злоумышленник от лица девушки, устроившей праздник, записал “кружок” ее подруге, скомпрометировав портрет и голос жертвы: в видеосообщении якобы подруга попросила перевести деньги фотографу за работу в размере 20 тысяч рублей, сказала, что у нее не получается произвести данную денежную операцию. После подтверждения перевода жертва зашла в переписку якобы с именинницей, но она была удалена», — рассказывает информагентство.
Банк, через который жертва перевела деньги, заявил ей, что вернуть средства не получится, уточняет РИА Новости.
Как ранее отметил один из экспертов по информационной безопасности Александр Власов, интернет-мошенники продолжают адаптироваться к новым технологиям. К примеру, он рассказал, что злоумышленники стали часто использовать чат-боты в Telegram — создают фальшивые аккаунты и рассылают сообщения, зачастую от имени руководителей или сотрудников государственных организаций.