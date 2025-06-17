На Алтае двухмесячная крошка выпала из коляски на асфальт, пока женщина избивала её мать

На кадрах видно, что во время ссоры одна женщина напала на другую, которая была с коляской. В ходе потасовки коляска опрокинулась, и младенец оказался на земле. Напавшую не остановили истошные крики девочки и опрокидывание коляски и она продолжила избивать её мать. На помощь к ребёнку подоспели прохожие.