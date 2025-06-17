«Эммануэль всегда ошибается»: Трамп резко отреагировал на заявление Макрона

«Он понятия не имеет, почему я направляюсь в Вашингтон, но это точно не связано с прекращением огня. Эммануэль всегда ошибается», — написал Трамп в telegram-канале. Он подчеркнул, что его возвращение в Вашингтон связано с более важными делами, но не уточнил, какими именно.