«Эммануэль всегда ошибается»: Трамп резко отреагировал на заявление Макрона

Трамп заявил, что Макрон постоянно совершает ошибки.
Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, обвинив его в ошибочном предположении о причинах досрочного ухода с саммита G7 в Канаде. Макрон утверждал, что Трамп покинул встречу для работы над прекращением огня между Израилем и Ираном, но американский лидер назвал это выдумкой.
«Он понятия не имеет, почему я направляюсь в Вашингтон, но это точно не связано с прекращением огня. Эммануэль всегда ошибается», — написал Трамп в telegram-канале. Он подчеркнул, что его возвращение в Вашингтон связано с более важными делами, но не уточнил, какими именно.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее подтвердила, что Дональд Трамп покинул саммит G7 16 июня в связи с развитием ситуации на Ближнем Востоке, не предоставив дополнительных подробностей. Изначально предполагалось, что президент США пробудет в Канаде до завершения мероприятия, запланированного на вторник. Однако в регионе произошла эскалация напряженности: согласно сообщениям иранской газеты Sharq, системы противовоздушной обороны в районе города Натанз, расположенного в центральной провинции Исфахан, были приведены в состояние повышенной готовности. В данном районе находится один из важнейших ядерных объектов страны.